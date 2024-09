Incidente a Gallarate tra corso Sempione e via Tenconi

Incidente stradale tra due auto all’incrocio tra Corso Sempione, via Cavallotti, via Marsala e via Roma, ingresso del centro di Gallarate: sul posto stanno operando l’ambulanza e auto medica, oltre ai vigili del fuoco per persone incastrate.

Gli operatori di Areu e della Croce Rossa di Gallarate hanno soccorso una donna di 45 anni, che non ha riportato ferite gravi.

L’incrocio è stato oggetto di diversi incidenti negli ultimi anni anche per la particolare conformazione con più strade convergenti.