Incidente sul lavoro a Turate, grave un uomo di 44 anni

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 30 settembre a Turate. Per cause ancora da verificare, un uomo di 44 anni è stato vittima di un infortunio lavorativo e ha subito un grave trauma all’arto superiore. Non è stata comunicata la dinamica dell’incidente avvenuto in un’azienda di via Isonzo.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’auto infermieristica, vigili del fuoco, carabinieri, Ats oltre all’ambulanza che ha trasportato il ferito in codice rosso – in condizioni gravi – all’ospedale Sant’Anna di Como.