Jerago con Orago ricorda il beato Rosario Livatino: una conferenza per riflettere sulla giustizia

Venerdì 27 settembre, in via Castello 9, a Jerago con Orago si terrà una conferenza dedicata alla memoria di Beato Rosario Livatino, giudice italiano nato nel 1952 a Canicattì.

Il magistrato fu ucciso negli anni 90 dalla mafia siciliana per il suo impegno nel combattere la criminalità organizzata. Si distinse per la lotta alla malavita concentrandosi sulla confisca dei beni illeciti. Era profondamente religioso e, nonostante la giovane età dimostrò grande competenza nel suo lavoro. Nel 2021 fu beatificato dalla Chiesa cattolica per il suo martirio “in odio alla fede”, diventando un simbolo di giustizia e coraggio.

L’evento, con inizio previsto per le 20.45, rappresenta un’occasione per riflettere sulla vita e sull’eredità che Livatino ha lasciato.

Tra i relatori della serata ci saranno Ottavio Sferlazza, magistrato che ha avuto un ruolo fondamentale nell’arresto dei responsabili dell’omicidio del giudice, e Salvatore Insegna, cugino del giudice assassinato, che porterà una testimonianza familiare del suo impegno civile.

L’incontro, verrà introdotto dall’avvocato Maria Giovanna Buzzetti, assessore alla cultura e all’istruzione, e da Adelio Airaghi, presidente di Volarte Italia verrà poi moderato dalla giornalista di Rai news 24 Valeria Ferrante, che guiderà l’incontro.

L’ingresso al castello è gratuito, ma sarà obbligatoriamente necessaria la prenotazione, che può essere effettuata contattando il numero 0331217210 o inviando un’email a biblioteca@comune. jeragoconorago.va.it.