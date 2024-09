Jerago con Orago, torna la tradizionale caccia al tesoro

Fondazione Don Angelo Cassani, in partenariato con Amici di Paese e con il patrocinio del Comune di Jerago con Orago, propone la caccia al tesoro per le vie del paese, per sabato 14 settembre.

La Caccia al Tesoro si inserisce nel progetto “Apprendere in villaggio”, finanziato da Regione Lombardia e Ministero Politiche Sociali, che – accanto a servizi specialistici per studenti DSA, ADHD e BES – vuole favorire la crescita di una comunità educante anche attraverso proposte di giornate di divertimento per bambini,

ragazzi e le loro famiglie.

La Caccia al tesoro prenderà il via dalla sede della Fondazione Cassani, in Via Volta 23/25 a Jerago con Orago, per svilupparsi nelle vie del paese alla ricerca di indizi e superamento di prove. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini da 0 a 99 anni, se minorenni accompagnati da un adulto. E’ gratuita ma occorre iscriversi compilando il modulo che si può trovare QUI.

L’iniziativa della Caccia al Tesoro non è nuova per Jerago con Orago, ma frutto di un’antica tradizione che si vuole recuperare e far rivivere.

Al termine, indicativamente per le 17, al Parco Onetto si potrà godere di aperitivo, intrattenimento, cena insieme e la visione gratuita del film “A un metro da te”.