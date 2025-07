Natura, storie e creatività: doppio laboratorio per bambini a Jerago e Mornago

Un’esperienza immersiva tra parole e natura pensata per i più piccoli: sabato 19 luglio a Jerago con Orago e Mornago si terrà il laboratorio “Lettere dalla natura”, ideato e condotto da Tiziana Barbaro. Due tappe nello stesso giorno per avvicinare i bambini al mondo delle storie attraverso l’esplorazione del bosco e del parco.

Un viaggio tra rami, sassi e parole

Il laboratorio è ispirato al libro Lettere dalla natura – Abbecedario Straordinario, firmato da Tiziana Barbaro e Chiara Bonazzi. Un progetto che unisce lettura e ricerca all’aperto, per stimolare l’osservazione e l’immaginazione dei bambini tra 4 e 8 anni. Attraverso foglie, rami e sassolini, si andranno a scoprire lettere e racconti nascosti nella natura.

Due orari, due luoghi, una stessa esperienza

Il primo appuntamento è in programma a Jerago con Orago, presso la Biblioteca comunale, sabato 19 luglio alle ore 10,30. In caso di maltempo l’attività verrà rinviata. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it. Si consiglia di portare un repellente per zanzare; i bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Nel pomeriggio, invece, l’iniziativa si sposta a Mornago, presso il parco della Biblioteca comunale, con inizio alle 15,30. Anche qui è gradita la prenotazione via mail a lettureconvirgola@gmail.com, e la presenza di un accompagnatore adulto è necessaria.

Una proposta educativa e creativa

“Lettere dalla natura” non è solo un laboratorio: è un invito a rallentare e osservare, a trovare le storie che si celano nei dettagli spesso trascurati dell’ambiente naturale. Un’occasione per stimolare nei più piccoli curiosità, senso di scoperta e amore per la lettura.