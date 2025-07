Jerago con Orago ricorda ancora Gianni Mottin

Sono passati 18 anni dalla scomparsa di Gianni Mottin, ma il suo ricordo è più vivo che mai nel cuore di chi lo ha conosciuto, amato, stimato. È stato una figura importante per la comunità di Jerago con Orago, una presenza autentica e appassionata, capace di farsi volere bene da tutti con il suo carattere aperto, la sua disponibilità sincera e il suo sorriso sempre presente.

Uomo intelligente, generoso, profondamente radicato nel proprio territorio, Mottin ha rappresentato un esempio di impegno civile e politico vissuto con serietà e spirito di servizio. Per lui la politica non era esercizio di potere, ma prossimità, ascolto, azione concreta: esserci, aiutare, intervenire con fatti, non solo parole. Ha servito con dedizione la sua Jerago, prendendosi cura delle persone e dei bisogni della collettività, mettendo a disposizione tempo, idee, energie.

«Ma Gianni – lo ricordano – non è stato solo una figura pubblica. Era anche un amico, un marito, un uomo buono che sapeva stare accanto agli altri. La sua bontà era contagiosa, il suo sorriso una certezza, la sua mano sempre pronta a dare aiuto. In tanti oggi, dopo 18 anni, continuano a nominarlo con affetto, a ricordarlo con nostalgia, a rimpiangerne la presenza gentile e solida».

Non si può parlare di Gianni senza menzionare la sua passione per la Festa dell’Unità al Crotto del Borgorino a Cassano Magnago, un evento a cui ha dedicato anima e cuore. Proprio lì, oggi, sorge una pizzeria che porta nel nome un tributo affettuoso: “la pizza del Mottin”, come molti la chiamano, a ricordare che quell’uomo generoso, con la voce serena e l’animo gentile, è ancora parte di quei luoghi e delle persone che li vivono.

Nel giorno di questo anniversario, un pensiero va anche alla sua famiglia, a sua moglie, che con parole semplici e profonde ha voluto ricordarlo sui social. Perché l’amore non si spegne con il tempo, e chi ha lasciato il segno nel cuore degli altri non se ne va mai davvero.

In ricordo di Gianni, 18 anni dopo