Jerago e Saronno due incidenti stradali con ribaltamento nella mattinata di sabato in provincia di Varese

Sono due gli interventi di soccorso sanitario urgente per incidenti stradali in provincia di Varese nella mattinata di sabato. Entrambi hanno visto feriti giovani automobilisti.

Il primo incidente in ordine cronologico ha visto ferito un 29enne sulla via Varesina a Jerago con Orago intorno alle 4.50. Sul posto carabinieri della Compagnia di Gallarate, vigili del fuoco del comando provinciale. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

A Saronno, poco prima delle 7 sempre di sabato una ragazza di 25 anni è finita in ospedale per essersi ribaltata con la sua vettura in via Varese. Anche qui sul posto vigili del fuoco, carabinieri e soccorso sanitario. la ferita è stata trasportata in codice giallo al ps di Legnano