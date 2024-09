La Festa della Filosofia fa tappa a Saronno: al centro il rapporto tra natura, uomo e Intelligenza artificiale

L’Isola che non c’è e il Comune di Saronno partecipano anche quest’anno alla Festa della Filosofia, la manifestazione organizzata da NonsoloSophia e Edizioni AlboVersorio e giunta alla 14esima edizione.

Il tema di quest’anno è “Natura, Uomo e Intelligenza artificiale” per approfondire attraverso l’originale sguardo della filosofia, gli interrogativi che ruotano intorno agli attuali dibattiti sull’intelligenza artificiale. «La rivoluzione digitale, alla quale stiamo assistendo, introduce nuove sfide e questioni che non toccano soltanto l’ambito scientifico, ma interrogano anche quello filosofico, artistico, letterario, musicale e cinematografico – spiegano gli organizzatori – Attraverso il dialogo e i diversi spunti di riflessione offerti dai relatori il tema dell’intelligenza artificiale viene approfondito in senso multidisciplinare».

A Saronno verranno proposti tre incontri, compreso quello conclusivo con Piergiorgio Odifreddi.

Si inizia venerdì 20 settembre: alle 20,45 a Villa Gianetti. Matteo Negro, professore associato di Filosofia teoretica nell’Università di Catania, sarà il protagonista dell’incontro dal titolo “L’intelligenza artificiale e la scomparsa del mondo umano”.

Martedì 1° ottobre con Roberto Mancini e Natascia Mattucci, entrambi professori dell’Università di Macerata, si parlerà di un altro tema estremamente attuale: “Fenomenologia della violenza e vie della nonviolenza nel mondo globale”. L’appuntamento è per le 20,45 sempre a Villa Gianetti.

Venerdì 11 ottobre alle 20,45 al Teatro Giuditta Pasta l’incontro finale della Festa della Filosofia. Protagonista Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista italiano. Oltre che di matematica, nelle sue pubblicazioni si occupa di divulgazione scientifica, storia della scienza, filosofia, politica, religione, esegesi, filologia e saggistica varia. La sua sarà un riflessione a tutto tondo su un tema che guarda al futuro: “Intelligenze artificiali: sogni e incubi”.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito.