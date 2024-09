La Pallavolo Mozzatese/Cistellum riparte grazie al supporto del Comune di Mozzate

Dopo essere rimasta senza palestra, la Pallavolo Mozzatese/Cistellum ha potuto avviare la sua stagione sportiva grazie all’intervento dell’amministrazione comunale di Mozzate. In attesa del completamento dei lavori al Palazzetto dello Sport di Mozzate, il Comune ha messo a disposizione la palestra comunale delle scuole medie, permettendo così alla squadra di continuare le proprie attività.

La società ha espresso la propria gratitudine per il contributo del Comune di Mozzate e, in particolare, del sindaco Clemente Ciccozzi, il cui interessamento ha reso possibile una rapida soluzione. «Nella giornata di ieri è partita l’attività di minivolley U12F a Mozzate/Cislago grazie al contributo dato dall’amministrazione del comune di Mozzate e in prima persona al forte interessamento del sindaco Ciccozzi, a cui va il nostro ringraziamento da parte della società e di tutte le bambine», ha dichiarato la società .

La situazione si era complicata solo pochi giorni fa, quando non era stata concessa la possibilità di utilizzare il Palazzetto di Cislago, dopo 30 anni di attività, per la tradizionale attività di allenamento. Con l’avvio della stagione sportiva in bilico, l’intervento del sindaco ha permesso di sbloccare la situazione, consentendo alle giovani atlete di iniziare regolarmente gli allenamenti. La Pallavolo Mozzatese/Cistellum ha espresso «grande soddisfazione per il supporto ricevuto e per il felice avvio della stagione, che ora può guardare con fiducia alle prossime sfide sportive».