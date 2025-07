Cislago piange Pierangelo Suigo, volontario e collaboratore comunale

Grande commozione a Cislago per la scomparsa di Pierangelo Suigo, volontario della Protezione Civile e collaboratore del Comune, punto di riferimento per la comunità e per chi ha condiviso con lui anni di impegno civile e operatività sul territorio.

A ricordarlo con affetto è la Protezione Civile di Cislago, che in un messaggio pubblico ha espresso «il più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro caro volontario Pierangelo Suigo». Nel messaggio si sottolinea come il suo impegno e la sua dedizione «al servizio della comunità rimarranno un esempio per tutti noi». Il gruppo ha voluto porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, unendosi al dolore dei suoi cari.

Anche l’Amministrazione comunale di Cislago ha manifestato il proprio dolore, definendo la scomparsa di Suigo una perdita sentita e partecipata. «L’Amministrazione Comunale, profondamente addolorata per la scomparsa del collaboratore del Comune Pierangelo Suigo – si legge – esprime cordoglio e sincera vicinanza ai familiari».

Parole di vicinanza e solidarietà sono arrivate anche dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Marnate, che ha voluto unirsi al lutto con un messaggio firmato dal coordinatore Michele Pianura e dalla vice coordinatrice Tiziana Rampinini: «Ai suoi famigliari e a tutto il gruppo volontari di Cislago le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza».