La dirigente scolastica Natalia Basilico va in pensione, i ringraziamenti della comunità di Cislago

La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Cislago, la professoressa Natalia Basilico, dopo una vita trascorsa nel mondo della scuola ha raggiunto l’età della pensione.

Oggi il sindaco Stefano Calegari e la vicesindaco e assessore all’Istruzione Romina Codignoni, l’hanno voluta salutare e ringraziare pubblicamente a nome dell’Amministrazione dell’intera comunità per l’impegno dedicato negli anni alla formazione di tanti giovani cislaghesi.

«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alla professoressa Natalia Basilico che ha raggiunto il significativo e meritato traguardo della pensione – hanno scritto sindaco e vicesindaco sulla pagina Facebook del Comune – Dopo tanti anni di lavoro nel mondo della scuola, undici dei quali passati alla guida dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Cislago, a nome dell’Amministrazione comunale la ringraziamo per il prezioso impegno e per essere stata un punto di riferimento significativo per l’intera comunità. Un’interlocutrice preziosa, con la quale abbiamo potuto instaurare rapporti di collaborazione fattiva. Un sincero augurio per questa nuova fase della sua vita».