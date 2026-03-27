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Torna a Cislago la maratonina del Rugareto

5 Cascine Cislago A.S.D. organizza per il 17 maggio 2026 la 14esima edizione della Maratonina del Rugareto, con tre percorsi di circa 7, 15, e 19 chilometri

Cislago - Maratonina del Rugareto

5 Cascine Cislago A.S.D. con il patrocinio del Comune di Cislago e del Parco del Rugareto ed in collaborazione con AVIS Cislago, organizza per il 17 maggio 2026, la 14esima edizione della Maratonina del Rugareto, manifestazione ludico motoria aperta a tutti.

Con l’obiettivo di divulgare lo sport per tutti come stile di vita sano ed aggregante, sensibilizzare l’importanza della donazione del sangue e valorizzare il territorio, con particolare attenzione al Parco del Rugareto, son stati sviluppati tre percorsi che portano a conoscere gli aspetti culturali e ambientali più importanti del paese.

Per questa edizione la partenza sarà effettuata da Villa Isacchi in via Don Luigi Monza 29.

Saranno presenti gli ormai classici 3 percorsi di circa 7, 15, e 19 chilometri, con partenza tra le ore 8 e le 9. L’iscrizione è di 4 euro per i soci FIASP e di 5 euro per i non soci.

Sarà possibile iscriversi singolarmente presso Villa Isacchi, in via Don Luigi Monza 29 dalle 7.45 alle 8.45 del 17 Maggio. L’iscrizione per i gruppi (minimo 15 persone) sarà possibile entro le 12 di sabato 16 Maggio via mail a info@5cascine.it o via telefono/whatsapp al numero 328 4355493.

La manifestazione è svolta senza fini di lucro: quest’anno il ricavato, al netto delle spese sostenute per l’organizzazione, verrà devoluto a favore della Caritas di Cislago.

Al termine della Maratonina, pranzo aperto a tutti presso Villa Isacchi con stand gastonomico Pasta Party a cura del Granello e musica live con i Futura Band.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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