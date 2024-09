La Polizia Locale di Gallarate ha individuato quattro “pirati della strada”

La Polizia Locale di Gallarate, nel periodo estivo, ha individuato ben quattro “pirati della strada”, persone che hanno causato incidenti provocando danni (e rientrando anche nella casistica di omissione di soccorso). Un’incidenza definita «preoccupante» dal comando retto da Aurelio Giannini.

Una statistica che forse si può leggere anche in relazione ad altri fenomeni: resta ad esempio molto alto il dato dei veicoli trovati in circolazione privi di copertura assicurativa. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti ben dodici sequestri finalizzati alla confisca.

Al di là delle indagini specifiche su incidenti, i dati sulla mancanza di assicurazione derivano dai tanti posti di controllo messi in campo dal comando di via Ferraris. che hanno consentito anche di individuare tre persone alla guida in stato di ebbrezza; uno di questi è risultato con un tasso superiore cinque volte oltre il limite consentito; a causa delle compromesse condizioni psicofisiche il conducente, alla guida di un autocarro, ha perso il controllo del mezzo ed ha distrutto una palina semaforica e la segnaletica verticale.

A partire dal mese di giugno sono stati ripristinati i pattugliamenti da parte dei “falchi”, i motociclisti impiegati soprattutto nel contrasto all’uso del cellulare durante la guida. Nei mesi estivi sono state elevate circa quaranta sanzioni di questo tipo. Due persone, inoltre, sono state denunciate perché alla guida senza patente.