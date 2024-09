Ubriaco alla guida abbatte un semaforo a Gallarate

È stato un automobilista ubriaco ad aver abbattuto il semaforo di via Pier Capponi a Gallarate.

Si tratta dell’impianto installato a protezione del passaggio pedonale alla fine del cavalcavia della Mornera che l’automobilista ha centrato alle 5 del mattino di sabato 7 settembre.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate con il supporto della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte. L’automobilista è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato quattro volte oltre il limite di legge.

Non è la prima volta che si registrano incidenti in quel punto. Questa mattina comunque il solerte intervento degli operatori ha permesso di rimettere in funzione l’impianto con grande celerità