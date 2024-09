La Pro Loco di Castronno cerca volontari per una festa di Halloween… da paura

Halloween a Castronno …è una cosa seria. “Una ciclabile da paura” si tiene il 31 ottobre ed è una camminata lungo il percorso della ciclopedonale fino ad arrivare al parchetto di Sant’Alessandro.

Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto un successo davvero oltre ogni aspettativa e quasi mille persone, tra adulti e bambini, hanno partecipato all’iniziativa.

Ora la Pro Loco di Castronno sta pensando alla prossima edizione ed ha avviato la ricerca di volontari e associazioni per rendere la prossima festa di Halloween, un evento memorabile. L’iniziativa punta a coinvolgere il pubblico con scherzi, attività e attrazioni a tema, creando un’atmosfera divertente e “spaventosa”.

L’appello è rivolto a chiunque sia appassionato di Halloween e desideri prendere parte all’organizzazione dell’evento, offrendo il proprio supporto per creare un’esperienza unica. Non importa se si tratti di singoli volontari o di membri di associazioni: ogni contributo sarà fondamentale per il successo della festa.

Per chi fosse interessato a partecipare o volesse ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare la Pro Loco tramite i canali social ufficiali:

Facebook: Pro Loco Castronno

Instagram: prolococastronno