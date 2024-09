La “Randonnée del centenario” celebra un secolo di vita della Ciclistica Crennese

Una giornata di festa per la Società Ciclistica Crennese, che si appresta a celebrare un secolo di vita: domenica 29 settembre è in programma la Randonnée del Centenario, in partenza dal quartiere di Gallarate, con percorso che si spingerà fino alle Prealpi varesine (nell’immagine: un momento della ciclostorica 2024 organizzata dalla Crennese).

La manifestazione ciclistica è il primo evento pensato per celebrare il significativo traguardo tagliato – è il caso di dirlo – dalla storica società, nata nel 1924, che ha visto generazioni di appassionati delle due ruote crescere e che è sta protagonista anche di grandi eventi, su tutti il Mondiale di ciclocross organizzato nel 1954.

Il raduno di domenica è previsto dalle 7:00 del mattino a Villa Delfina, in via Donatello 9 a Crenna di Gallarate: i ciclisti partiranno “alla francese” (vale a dire a orario libero) tra le 7:30 e le 9:00. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi suggestivi: uno di 71 km e l’altro più impegnativo di 103 km, entrambi si spingono fino al Lago di Varese e al Brinzio.

La manifestazione è aperta a tutti i ciclisti amatori tesserati con FCI, ACSI, CSI o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. È previsto un piccolo contributo di 5 euro per i non tesserati per la copertura assicurativa giornaliera.

Lungo i percorsi, sarà previsto un punto ristoro a Brinzio, dove i ciclisti potranno fare una sosta prima di riprendere la pedalata. All’arrivo, all’oratorio di Crenna è previsto un Pasta Party per celebrare “l’impresa”. Inoltre, saranno premiati i gruppi più numerosi, con un ricco pacco gara per ogni partecipante.

L’iscrizione può essere effettuata entro il 28 settembre versando una quota di 25 euro tramite bonifico bancario o direttamente presso la sede della SC Crennese. È possibile iscriversi anche la mattina stessa dell’evento con un supplemento.

Società Ciclistica Crennese: un secolo di ciclismo a Gallarate

La Società Ciclistica Crennese nasce nel 1924, durante un periodo in cui il ciclismo si stava affermando come uno degli sport più popolari in Italia.

Tra i momenti di maggior prestigio nella storia della società spicca l’organizzazione del Campionato del Mondo di Ciclocross del 1954, tenutosi proprio a Crenna di Gallarate, che richiamò decine di migliaia di persone, assiepate tra il viale dei Tigli, i campi “sottocosta” e le ripide pendici della collina.

Un evento rimasto negli annali, che era il compimento di un percorso che aveva visto la Crennese organizzare diversi appuntamenti (tra cui i campionati italiani del 1948) e e che aveva visto emergere come specialista Francesco Prina, maggior talento nella storia della società, due volte vincitore del campionato italiano di “ciclocampestre” nel 1946 e proprio nel 1948 a Crenna (Prina è scomparso nel 2018, a novantanove anni di età).

Un momento del Gran Premio di Crenna 2024

Nel corso degli anni, la società ha continuato a promuovere il ciclismo attraverso numerose competizioni ed eventi, contribuendo a diffondere la passione per questo sport tra giovani e meno giovani. Sempre iscritta alla Federazione dal 1924, la società negli ultimi dieci anni ha riavviato le proprie attività, con gruppi di amatori, scuola d’introduzione alla bici per bambini e bambine (Ciclismo Experience) e l’organizzazione di due eventi annuali: il Gran Premio di Crenna per Esordienti e la ciclostorica “La Crennese”.