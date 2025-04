Scontro tra auto e motorino a Gallarate, ma è una simulazione per i ragazzi

Le urla, le sirene, i soccorritori in azione: ma per fortuna è solo una simulazione. È quanto accaduto stamattina in un’attività esterna dell’Ite Falcone di Gallarate, dove decine di studenti hanno assistito alla ricostruzione realistica di un incidente tra un’auto e un motociclo, con tanto di intervento dei sanitari, della Polizia Locale e dei volontari. Un momento centrale di un progetto educativo più ampio, che punta a portare i ragazzi a confrontarsi con la realtà della strada e della vita civile, promuovendo la cultura della responsabilità.

L’iniziativa, coordinata in sinergia tra l’istituto scolastico e la Polizia Locale, ha visto la partecipazione di numerosi enti e associazioni: l’associazione “La Strada”, la Croce Rossa Italiana, il servizio di emergenza 118, con il fondamentale supporto organizzativo del dirigente scolastico Vito Ilacqua, da sempre attento a proporre percorsi innovativi per i giovani.

Un “compito di realtà” per crescere cittadini

«Il “compito di realtà” – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale, Germano Dall’Igna, intervenuto insieme all’assessora all’Istruzione Claudia Mazzetti – è un’opportunità preziosa per avvicinare la scuola alla vita vera, e la collaborazione con la Polizia Locale vi aiuta a capire quanto il rispetto delle regole e la partecipazione attiva siano fondamentali per vivere bene insieme».

L’intervento dell’assessore ha sottolineato anche l’importanza del lavoro di squadra per il buon esito dell’iniziativa, con un ringraziamento speciale a tutti i soggetti coinvolti, tra cui il commissario Mauro Adamati e Stefano Orsenigo, dell’associazione La Strada.