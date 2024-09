La sicurezza nei cantieri al centro di un convegno con l’Ispettorato del lavoro

L’Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con il Collegio Geometri di Varese e gli Ordini Architetti, Periti Industriali e Ingegneri di Varese, organizza il convegno “Ispettorato, Ordini e Collegi insieme per la sicurezza nei cantieri – i coordinatori quali facilitatori del sistema”, che si terrà mercoledì 25 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala Montanari a Varese in via dei Bersaglieri 1.

Il convegno rappresenta un’importante occasione per affrontare le tematiche della sicurezza sul lavoro in ambito edile, uno dei settori più esposti a rischi infortunistici. L’evento è rivolto a professionisti del settore, tecnici della sicurezza e tutti coloro che operano nei cantieri, con l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione. L’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore e figure istituzionali di spicco.

Tra i relatori previsti: Dott. Marco Bellumore, Ing. Francesco Servidio, Dott. Sebastiano Di Pietro, Avv. Riccardo Lucev e rappresentanti delle Commissioni Sicurezza dei vari Ordini. Verranno trattati temi fondamentali come le ispezioni tecniche e ordinarie nei cantieri, le criticità rilevate nell’attività dei coordinatori della sicurezza nella fase esecutiva, cosa si aspettano dal CSE i giudici della Corte di Cassazione: dalle sentenze ai comportamenti attesi oltre a casi e testimonianze dei Coordinatori.

L’obiettivo principale del convegno è quello di esaminare le criticità riscontrate quotidianamente nei cantieri, fornire aggiornamenti normativi e strumenti operativi per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi vigenti. Verranno, inoltre, presentate esperienze pratiche e casi di studio che possano aiutare i professionisti a migliorare la gestione della sicurezza nei cantieri. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online sul sito www.collegio.geometri.va.it Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Segreterie dei vari Ordini Professionali. L’Ispettorato del Lavoro e gli Ordini Professionali si uniscono per ribadire l’importanza della sicurezza sul lavoro, e invitano tutti gli interessati a partecipare a questo evento che intende contribuire alla costruzione di una cultura della sicurezza sempre più consapevole e diffusa nel settore edile.