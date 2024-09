Legnano calcio a Caronno in continuo “pellegrinaggio” a caccia della salvezza

Sabato 21, a Caronno, nell’insolito orario delle 17.30, il Legnano chiede ospitalità per giocare contro il Pavia. Niente Mari, perché un bando lo assegnerà e allora per i lilla, già fuori nelle prime due giornate, continua l’odissea anche quando tocca per calendario giocare in casa.

Arriva il Pavia, per una partita cui il “Giovanni Mari” avrebbe fatto da splendida cornice ma questi sono i tempi e bisogna accontentarsi. Sarà la prima in panchina per Luca Cataldo e per gli ultimi arrivi. Poco il tempo a disposizione per incidere, ma la prima cosa che ci si augura è non dover registrare imbarcate come nelle prime due uscite.

Il Pavia ha tante ambizioni, i nostri una sola: raccogliere i primi punti e cominciare il percorso verso la salvezza prima di tutto, in attesa poi che si regolino le vicende societarie. Non si sa se e quando il Legnano tornerà al Mari, i lilla dentro o fuori si dovranno abituare alla trasferta per tutto quello che comporta come trambusto organizzativo. Non è un vantaggio partire ogni volta in pellegrinaggio, speriamo che Cataldo anche sotto questo aspetto psicologico rassicuri i ragazzi, dando loro certezze maggiori con il pallone tra i piedi.