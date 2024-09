Legnano calcio: con l’arrivo di un portiere e un difensore, primo non prenderle

Stefano Sberna, nella foto a sinistra, difensore centrale classe 2003 di 185 centimetri per 84 chilogrammi e’ il neo difensore centrale dei lilla. Matteo Cirenei, invece, è il nuovo portiere. Nato a Milano nel 2001, alto 194 centimetri per 85 chilogrammi di peso.

Sberna nella passata stagione ha giocato in Eccellenza nel Verbano. Vanta trascorsi con il Lecco in serie C ed in Primavera e in serie D alla Varesina. Nella scorsa estate è stato convocato negli Stallions, la squadra presieduta che ha rappresentato l’Italia nella Kings League World Cup che si è svolta in Messico.

Cirenei ritorna in lilla dopo l’esperienza nel campionato di serie D 2022-2023. Il portiere è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter in cui ha giocato fino alle categorie Berretti e Primavera. Nell’annata 2019-2020, sempre nel campionato Primavera, ha giocato nel Lecce. Per Cirenei è quindi seguita l’esperienza alla Castellanzese in serie D.

«Arrivo in una piazza come Legnano super importante – ha dichiarato Stefano Sberna – e dalle grandi tradizioni. Questa esperienza rappresenta per me, così come per i miei compagni, una grossa occasione per mettermi in mostra. L’obiettivo è fare bene e di regalare nel corso del campionato delle soddisfazioni ai nostri tifosi».

«Torno in un ambiente che conosco già – ha spiegato Matteo Cirenei – e ho risposto con entusiasmo alla chiamata. La squadra ha uno staff molto preparato ed è importante anche la presenza di Valerio Foglio, ex calciatore professionista e bandiera del Legnano. Ci sono tutti i presupposti per poter fare bene».

Entrambi saranno a disposizione di mister Luca Cataldo già nella partita casalinga con il Pavia in programma sabato in anticipo alle 17,30 a Caronno Pertusella.