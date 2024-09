Luino commemora i Caduti della Gera nell’80° anniversario dell’eccidio

Con queste sentite parole, il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, invita l’intera cittadinanza a partecipare, domenica 29 settembre, alla commemorazione dell’eccidio della Gera, a 80 anni da quei tragici eventi dell’ottobre 1944.

Il programma della giornata avrà inizio alle 9.45 con il raduno delle autorità locali, delle associazioni combattentistiche e d’arma, e degli studenti, presso la sede municipale. Alle 10.00 il corteo, accompagnato dalla Musica Cittadina, partirà da Piazza Crivelli Serbelloni verso Piazza Risorgimento. Qui, si procederà con la deposizione delle corone d’alloro presso il Monumento a Garibaldi e il Monumento ai Caduti, seguita dall’orazione ufficiale di Ester De Tomasi, presidente dell’ANPI provinciale.

A conclusione della cerimonia, alle 11.15, sarà deposta una corona presso la Cappella votiva ai Martiri della Gera, cui seguirà la celebrazione della Santa Messa in loro onore. In caso di cattivo tempo la cerimonia commemorativa in città si terrà presso Palazzo Verbania e la S. Messa nella chiesa parrocchiale di Voldomino superiore.

Al termine della commemorazione, sarà possibile ritrovarsi al Circolo Felice Cavallotti di Creva per un pranzo sociale, da prenotare entro il 25 settembre. Maggiori informazioni: locandina