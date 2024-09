Lungo infortunio per Molinari, il Varese gli rinnova il contratto. Rosati: “Torneremo sul mercato”

Una brutta tegola ha colpito il Città di Varese: Stefano Molinari, difensore del 2000 varesino e uno degli elementi di maggior valore della squadra biancorossa, ha subito un grave infortunio e dovrà stare fuori a lungo, forse per tutta la stagione.

Per dimostrare il supporto del club al calciatore, a margine dell’allenamento di rifinitura di venerdì in vista della gara di campionato contro l’Albenga (sabato 14 settembre alle ore 15 al “Franco Ossola”), al centro sportivo delle Bustecche è arrivato il patron biancorosso Antonio Rosati, che ha spiegato la situazione: «Purtroppo Molinari ha subito un grave infortunio e potrebbe star fuori tutta la stagione. Adesso faremo ulteriori accertamenti ma ipotizziamo che l’anno sia compromesso. Ovviamente torneremo sul mercato perché non possiamo pensare di tamponare la situazione così a lungo. Per lo spirito che queso club sta improntando quest’anno, Molinari continuerà a far parte della squadra lavorando con lo staff e stando sempre al fianco del gruppo. Al netto di questo infortunio quindi avrà la casacca blu da assistente finché non potrà tornare a vestire quella biancorossa».

Per Molinari verrà messo nero su bianco un altro attestato di stima: «Il club – spiega Rosati – oggi gli fa firmare un biennale che coprirà anche la prossima stagione perché sappiamo la sua valenza. Andiamo oltre, lo aspettiamo al suo ritorno, lo merita. Quest’anno, con l’inaugurazione del centro sportivo e il gruppo che abbiamo creato in campo, abbiamo già vinto il campionato fuori dal campo. Non nascondiamo le ambizioni ma ci sono 19 avversari e non è così scontato. Abbiamo tutta l’ambizione di far bene e pensiamo di aver fatto tutto il possibile. Oggi, in questa circostanza sfortunata, dimostriamo che questa è la forza del Varese di quest’anno».

«Ad oggi abbiamo già raddoppiato gli abbonamenti dell’anno scorso – prosegue il patron biancorosso – e anche sabato prima della partita mi aspetto che tanti altri faranno la tessera. Oltre alla squadra, i tifosi sono il dodicesimo tifoso e Molinari il tredicesimo. Siamo molto felici dell’entusiasmo, siamo consapevoli dei nostri mezzi, ce la giocheremo sapendo che in Serie D conta solo arrivare primi. Bisogna però tenere i piedi per terra perché sento troppo entusiasmo».