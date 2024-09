Matteo Contini torna in panchina: è il nuovo allenatore del Legnago

La vittoria alla guida del Desenzano nella finale playoff di Serie D contro la Varesina (leggi qui) è stata l’ultima partita di Matteo Contini. L’allenatore di origini gemoniesi non era stato confermato alla guida dei gardesani ed era in attesa della chiamata giusta.

La chiamata è arrivata dal Veneto, più precisamente da Legnago. La squadra della provincia Veronese arriva da una pesante sconfitta 8-0 in campionato – Girone B di Serie C – contro la Ternana. Ko pesantissimo che è costato il posto a Daniele Gastaldello. La società ha così deciso di puntare su Contini per risollevare la testa dopo un inizio campionato da incubo, con sei partite perse su sei.