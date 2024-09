Melagioco a Evolvere: una giornata di creatività e natura per tutta la famiglia a Busto Arsizio

Il 7 settembre Busto Arsizio ospiterà la festa Melagioco a Evolvere, un evento immerso nel verde con laboratori, giochi, spettacoli e molto altro per grandi e piccini

Il prossimo sabato 7 settembre, dalle 11:00 alle 20:00, il parco di via Vesuvio 50 a Busto Arsizio si trasformerà in un’oasi di creatività e divertimento grazie alla festa Melagioco a Evolvere, organizzata da Melagioco Aps ed Evolvere con il patrocinio del comune di Busto Arsizio. L’evento, con ingresso a contributo libero, promette di offrire un’esperienza unica per tutte le età, all’insegna del gioco, dell’arte e del contatto con la natura.

La festa si svolgerà in un incantevole parco immerso nel verde, dove adulti e bambini potranno partecipare insieme a una serie di laboratori creativi ed esperienziali. Tra le attività proposte, spiccano “La magia della non tecnologia” con i giochi di legno di Playwood, attivi dalle 11:00 alle 13:00, e i percorsi di yoga MELAYOGHIAMO guidati da Stefania Saibene, previsti sia in mattinata (11:30-12:30) sia nel pomeriggio (14:30-15:30).

I partecipanti potranno inoltre immergersi in una vasta gamma di attività, tra cui il laboratorio artistico per bambini “Cosa c’è nella tua valigia”, la coinvolgente fiaba animata seguita da un laboratorio, “Il vulcano emozionale” con una spettacolare eruzione vulcanica che esplora le emozioni, giochi di improvvisazione teatrale, il truccabimbi e percorsi sensoriali. E per chi desidera godersi la giornata senza interruzioni, saranno a disposizione un truck food e un carretto dei gelati, permettendo di pranzare o concedersi una dolce pausa senza lasciare la festa.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nel pomeriggio, dalle 14:30, la festa sarà arricchita dalla presenza dei Falconieri della Torre, che incanteranno i visitatori con i loro rapaci e una dimostrazione di volo della poiana. Inoltre, il pittore Massimiliano Rusconi sarà presente con un laboratorio di pittura dedicato agli adulti, offrendo un’opportunità unica di esprimere la propria creatività sotto la guida di un artista esperto.

L’intento di Melagioco Aps è quello di creare un ambiente accogliente e rilassante, dove persone di tutte le età possano trascorrere una giornata senza pensieri, in compagnia della famiglia o degli amici, riscoprendo il piacere di stare all’aperto, a contatto con la natura e con le proprie emozioni.