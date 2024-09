Monsignor Panighetti saluta il consiglio comunale di Varese: “Pensate sempre al bene comune”

E’ stato un inizio di consiglio comunale molto speciale quello della seduta del 30 settembre: ad aprirla, prima ancora degli interventi di apertura, è stato infatti un saluto da parte di Monsignor Luigi Panighetti, in partenza da Varese verso la sua nuova destinazione di Milano Dergano.

Un intervento che ha colpito molto tutti i consiglieri, tant’è che è stato citato più volte nella serata, e che si riassume nella sua ultima frase: «Pensate sempre al bene comune nello svolgimento del vostro mandato». Un discorso che non ha fatto alcuno sconto a chi si occupa di amministrazione e politica, rimarcando tra l’altro la necessità di una classe dirigente all’altezza della situazione attuale, in cui si avverte una «stanchezza della democrazia», se non una «democrazia senza valori».

Monsignor Luigi Panighetti ha salutato le istituzioni varesine su invito del sindaco Davide Galimberti, come ultimo atto di attenzione da parte delle istituzioni ed è stato ricambiato con un lungo applauso, con tutti i consiglieri in piedi: un ultimo segno di quanto il prevosto è stato amato dalla città.

IL DISCORSO DI MONSIGNOR PANIGHETTI

All’inizio della seduta registrata