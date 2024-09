Nelle piazze d’Italia contro la Sla. Anche a Varese

Centinaia di volontari AISLA in tutta Italia, con l’alto patronato del Presidente della Repubblica, del Ministero Lavoro e Politiche Sociali e di Anci, saranno in piazza il prossimo weekend, 14-15 settembre. Con eventi di richiamo per accendere l’attenzione sulla lotta alla Sindrome Laterale Amiotrofica (Sla), da Roma alle varie città di tutta la penisola. E i volontari saranno in piazza anche a Varese.

Ricerca scientifica, ma anche promozione dei diritti delle persone con Sla: «È un dovere di tutti lavorare insieme per creare una società giusta, solidale e accessibile. Solo così potremo garantire che ognuno, indipendentemente dalle proprie abilità, possa godere appieno dei diritti fondamentali e contribuire al progresso della nostra società» dice Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla. «Centinaia di monumenti si illumineranno in tutta Italia proprio per testimoniare questo impegno. È il colore della vita che continua e si rinnova».

Palazzo Chigi, alla presenza dell’on. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, darà il via a un evento senza precedenti. Sabato 14 settembre, al tramonto, grazie al patrocinio di Anci, saranno centinaia i monumenti e i Comuni che si illumineranno di verde utilizzando una gelatina appositamente studiata per garantire il risparmio energetico.

«Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale SLA, ci tengo a essere presente per dimostrare la mia vicinanza a tutte le persone che combattono con coraggio la sclerosi laterale amiotrofica e alle loro famiglie» dice viceministro Maria Teresa Bellucci. «Colgo l’occasione per invitare tutti a sostenere la ricerca, è di vitale importanza per garantire cure sempre più evolute e soprattutto efficaci.

Domenica 15 settembre, a dare il via alla Giornata Nazionale Sla da Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma alle ore 11, sarà un momento solenne con la prestigiosa Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, che si esibirà in una selezione di brani che spaziano dal Colonel Boogey a Bad Romance, da Smoke on the Water alla Marcia trionfale dell’Aida. Attesissimo è l’Inno nazionale di Mameli che concluderà questo momento di grande suggestione

Con il motto “un contributo versato con gusto”, i volontari di Aisla saranno presenti nelle piazze italiane per sensibilizzare sulla malattia e offrire il prodotto della campagna solidale: una pregiata Barbera d’Asti DOC e DOCG Superiore, selezionata tra le migliori 18 cantine astigiane. viceministro Bellucci, che fornisce gratuitamente supporto alle famiglie colpite dalla SLA. Solo nel 2023, AISLA ha erogato servizi per un valore di 604mila euro, tra cui trasporto attrezzato, acquisto o noleggio di ausili, supporto psicologico, fisioterapia domiciliare, sostegno per vacanze accessibili e spiagge attrezzate, nonché per il “Centro d’ascolto e consulenza sulla SLA”, un punto di riferimento essenziale per pazienti, familiari e personale di assistenza. Qui, una équipe di 18 specialisti offre supporto telefonico gratuito, rispondendo a migliaia di chiamate provenienti da tutta Italia. Sempre nel 2023, il Centro di Ascolto ha registrato 12.501 contatti e ha effettuato 6.670 interventi.

La Giornata contro la Sla a Varese e nel Varesotto

I volontari di Aisla saranno in piazza anche nel Varesotto, con un gazebo nel capoluogo in via Marconi (inizio corso Matteotti). Dal mattino fino a pomeriggio inoltrato di domenica sarà presente anche Maurizio Colombo, presidente provinciale e consigliere nazionale Aisla.

Alla mobilitazione “in verde” hanno aderito anche due Comuni, che coloreranno di verde un monumento: a Induno Olona protagonista sarà Villa Bianchi, mentre a Castellanza si tingerà di verde l’Arco dei Platani.