Non solo startup: la novità del premio Cambiamenti 2024 è l’apertura alle idee d’impresa

Sono tante le opportunità offerte alle startup da CNA e dagli altri importanti partner coinvolti nel Premio: «Innanzitutto, 20mila euro per chi vince e poi servizi, percorsi di accelerazione, possibilità di confronto, workshop formativi di approfondimento e incontri con investitori – ha ricordato Francesco Romano, responsabile del progetto per CNA Varese – Anche quest’anno il concorso si svolgerà a tappe: la prima, territoriale, sarà a Malpensafiere il 10 ottobre. I vincitori saranno candidati poi alla tappa regionale di Milano e infine a quella di Roma».

Le candidature sono già aperte: «E una importante novità di questa edizione e che ad essere ammesse non saranno solo i progetti delle imprese, ma anche idee d’impresa e progetti proposti da chi ancora impresa non è: purché siano sostenuti, oltre che dagli ideatori, anche da un’impresa già costituita, un ente, un’associazione o un’istituzione come ITS e Università – ha sottolineato Tajè – si apre quindi la porta anche agli spin off universitari, per esempio».

Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 30 settembre, compilando il form che si trova sul sito www.premiocambiamenti.it.