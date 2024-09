Nuovi canestri per il campetto di Inarzo, la passione continua

La passione per la pallacanestro a Inarzo affonda le sue radici nel passato. Tutto ha avuto inizio nel 1969, quando furono installati i primi canestri nel giardino adiacente alla Chiesa del paese. Fu l’inizio di un amore per il basket che avrebbe accompagnato il paese per decenni.

Nel 1980, la comunità di Inarzo fece un ulteriore passo avanti partecipando al Campionato Provinciale CSI. Da quel momento la pallacanestro è diventata una costante nel tessuto sociale del paese, che ha coinvolto generazioni di giovani e adulti.

Oggi, la passione per il basket a Inarzo è più viva che mai. Di recente sono stati posati nuovi canestri nel campo da basket situato accanto alla scuola materna. I canestri sono stati acquistati dalla Pro Loco con i fondi raccolti durante le feste a cui la comunità ha partecipato sempre numerosa.

«Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione di tanti, che con il loro impegno e dedizione hanno contribuito a realizzare un sogno condiviso da tutta la comunità – commentano i responsabili della Pro Loco di Inarzo. – A loro va il più sentito ringraziamento, perché è grazie a queste persone che oggi possiamo utilizzare un campo da basket rinnovato, simbolo di una passione che non si spegne mai».