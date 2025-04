Tre eventi più uno per la Pasquetta nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia

Lunedì 21 aprile dalle ore 15 in riserva diverse occasioni per divertirsi all’aria aperta e conoscere la flora e la fauna della riserva con speciali visite guidate, laboratori e sketch teatrali

Sempre più ricca la Pasquetta nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia offre ad adulti e piccini tante occasioni per divertirsi all’aria aperta e conoscere la flora e la fauna della riserva con speciali visite guidate, laboratori e sketch teatrali.

Di seguito il programa completo delle attività proposte nel pomeriggio di Pasquetta, lunedì 21 aprile dalle ore 15 in Oasi.

VISITA GUIDATA

Per chi vuole fare una passeggiata in riserva integrale, accompagneremo i visitatori lungo i sentieri armati di binocoli per scorgere tutti gli abitanti della Palude.

Arriveremo fino in torretta d’osservazione, dove le guide vi faranno osservare i rapaci che sorvolano la riserva come nibbi bruni, poiane e il falco di palude. Negli stagni invece osserverete gli anatidi, mentre sulla garzaia i pulli di airone cenerino fanno capolino dai nidi.

GIOCARE, VOLARE, PESCARE

Laboratorio per bambini tra i 6 e i 10 anni, con giochi-sfida all’aria aperta tra bambini e genitori.Vedremo chi riuscirà a superare tutte le prove!

Come abili passerotti costruirete il vostro nido con rametti, erba e quello che la natura vi offre, staffette tra genitori/figli e altre prove naturalistiche, decreteranno la squadra vincitrice.

Finiremo agli stagni didattici dove armati di retino scopriremo il mondo degli anfibi e dei piccoli animali acquatici.

RACCONTAR D’ALBERI

Utilizzeremo tutti i nostri sensi girovagando lungo i sentieri dell’oasi tra profumi, suoni, colori e vibrazioni. Un percorso dedicato agli adulti per conoscere gli alberi più comuni dei nostri boschi ma anche le ultime novità scientifiche legate alla comunicazione nel mondo vegetale.

Ascolteremo la voce delle piante attraverso un particolare strumento e sentiremo brevi poesie che ci aiuteranno in questa immersione.

In un mondo in cui tutto corre velocemente vi inviteremo a fermarvi in un momento immersivo.

Inoltre, per tutto il pomeriggio, sarà attivo uno spazio di intrattenimento per i bambini dai 3 ai 6 anni con skecht teatrali.

Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it.