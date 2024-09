Nuovo Cda della Rai, nominato il varesino Antonio Marano

Rinnovo del consiglio d’amministrazione Rai, scaduto da mesi che ha portato il voto parlamentare a indicare quattro componenti: sono Alessandro Di Majo, Federica Frangi, Antonio Marano e Roberto Natale.

Due consiglieri, Giampaolo Rossi e Simona Agnes, sono di nomina governativa e sono stati indicati dal Mef. Dell’organismo fa parte anche Davide Di Pietro, eletto nel novembre scorso in rappresentanza dei dipendenti.

Un cda che ha un sapore casalingo poiché figura anche il “varesino“ Antonio Marano: nato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, classe 1956, laureato in architettura, è giornalista pubblicista e manager televisivo. Inizia la sua carriera nel 1983 maturando esperienze in diverse emittenti televisive tra cui anche Rete55. Nel 1994 viene eletto deputato per la Lega Nord e nominato sottosegretario alle Telecomunicazioni. Viene assunto in Rai nel 2002 come direttore di Rai2, due anni più tardi viene nominato alla guida della Direzione Diritti Sportivi, per poi tornare a dirigere Rai2 nel febbraio 2006. Nel maggio 2009 viene nominato vice direttore generale per il Coordinamento dell’Offerta Televisiva. Nel 2011 è designato consigliere di amministrazione Rai. Da marzo 2016 è presidente di Rai Pubblicità e da gennaio 2018 fino a febbraio 2019 assume le deleghe di amministratore delegato della consociata. Nel gennaio 2021 diventa direttore commerciale della Fondazione Milano Cortina.