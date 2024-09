Oltre 20.000 varesini hanno dato il consenso alla donazione degli organi

Sono oltre 20mila i cittadini che a Varese, fino a oggi, hanno espresso la propria favorevole volontà in merito alla donazione degli organi.

Inoltre, dal 2018 ad oggi, sono già quasi 900 i varesini che hanno presentato in Comune il testamento biologico (DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento) posizionandosi al primo posto in Italia nel rapporto tra testamenti e popolazione residente.

Si tratta di due servizi che si possono trovare agli sportelli degli uffici di via Sacco. Per quanto riguarda la dichiarazione per la donazione degli organi, il Comune ha aderito al programma “Donare gli organi: una scelta in Comune”, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Centro Nazionale Trapianti, Federsanità Anci, Anci Lombardia, Associazione Italiana per la donazione degli organi, tessuti e cellule, Aido e Nord Italian Transplant program. Dunque, ogni cittadino maggiorenne, al momento del rinnovo della carta di identità, può esprimere la sua libera scelta, e registrare la propria volontà, in merito alla donazione di organi e tessuti. Tutte le informazioni in merito si possono trovare sul sito: www.trapianti.salute.gov.it

Sempre negli uffici di Stato Civile, presso lo sportello dedicato dal Comune di Varese, è possibile trovare anche il servizio di deposito delle DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento. Comunemente conosciute come “testamento biologico”, le DAT sono l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni, o non le possa esprimere chiaramente per sopravvenuta incapacità. Il Comune di Varese ha predisposto un modello per la presentazione delle DAT, in collaborazione con la Società di Cremazione SOCREM, disponibile al link: https://www.socremvarese.it/testamentobiologico-normativa.html Sul sito del Ministero della Salute si può invece trovare una guida alla DAT visitando il link: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_7_0_1.jsp?lingua=italiano&menu=multimedia&p=video&id=2071.

Lo sportello per le DAT si trova presso gli sportelli del servizio di Stato Civile a Palazzo Estense in Via Sacco, 5. L’ufficio può essere contattato ai numeri 0332 255238/255224, oppure tramite email anagrafe@comune.varese.it o tramite pec: demografici@comune.varese.legalmail.it

Maggiori informazioni sono reperibili anche sul sito del Comune di Varese:

COS’È LA DAT: https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/18