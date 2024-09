Ottobre in biblioteca a Ispra tra patchwork e gruppi di lettura

Con l’arrivo dell’autunno, la Biblioteca Comunale di Ispra ripropone un ricco calendario di attività per coinvolgere la comunità e offrire spazi di incontro e formazione. A partire dal mese di ottobre 2024, diversi gruppi e laboratori torneranno ad animare le sale della biblioteca, offrendo occasioni per condividere passioni e sviluppare nuove abilità.

Calendario delle attività:

Gruppo Patchwork: il primo appuntamento si terrà giovedì 19 settembre alle 15:00.

Gruppo di lettura: lunedì 30 settembre alle 15:00, per gli amanti della lettura e della condivisione letteraria.

Università senza età: giovedì 3 ottobre alle 15:30, un incontro dedicato alla formazione continua per tutte le età.

Gruppo di scrittura “I Nerudiani”: sempre il 3 ottobre, alle 14:30, per coloro che desiderano esplorare e sviluppare le proprie abilità di scrittura.

Lavori manuali “Ispirate”: il laboratorio di lavori creativi si terrà sabato 7 ottobre alle 15:00.

Queste attività, che spaziano dal cucito creativo alla lettura, dalla scrittura ai lavori manuali, sono un’occasione per socializzare e dare libero sfogo alla creatività, in un ambiente accogliente e stimolante. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Ispra al numero 0332 7833150 o inviare una mail a info.biblioteca@comune.ispra.va.it.