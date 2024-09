Patenti ritirate, 40 multe e 12 veicoli sequestrati: il primo bilancio del progetto Smart a Lavena Ponte Tresa

Un settembre di grande lavoro e risultati importanti. I controlli straordianri serali e notturni della Polizia locale di Lavena Ponte Tresa nell’ambito del Progetto Smart di Regione Lombardia, hanno permesso di “ripulire” le strade della città di confine da diverse situazioni problematiche.

Gli operatori del Comando di Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa nel mese di settembre hanno effettuato cinque controlli straordinari (due serali e tre notturni) sia stradali che di sicurezza urbana.

I risultati sono stati molteplici: oltre 200 mezzi controllati, ben 12 veicoli sequestrati, 40 sanzioni per mancato rispetto delle strisce pedonali, eccessiva velocità, telefono alla guida e mancanza di copertura assicurativa, ma anche due patenti ritirate e tre denunce, di cui una per guida in stato di ebbrezza.

«I controlli straordinari serali e notturni continueranno anche nei mesi di ottobre e novembre – annuncia il comandante Enrico Lanzalone – in questo caso rivolti in particolare al contrasto dei furti in appartamento e dei reati predatori».