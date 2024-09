Per le vie di Busto Arsizio a sostegno de “La Casa del Fiore”. Nuova edizione della Corsa della Speranza

Manca meno di un mese alla Corsa della Speranza 2024 organizzata dalla Fondazione Bianca Garavaglia, tradizionale appuntamento con la solidarietà a Busto Arsizio e già in tantissimi si stanno riscaldando per partecipare alla quarta edizione di un evento straordinario.

Si corre, si cammina o semplicemente si passeggia per donare speranza e dimostrare la propria vicinanza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie. L’evento si terrà il 6 ottobre per le strade della città.

Muoversi fa bene alla salute e, se lo si da insieme a Fondazione Bianca Garavaglia, fa anche del bene. Con la partecipazione, infatti, si sostiene la ristrutturazione de “La casa del fiore”, la prima Casa Vacanze dedicata e attrezzata per ospitare bambini e ragazzi in cura presso il reparto pediatrico dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, insieme alle loro famiglie.

Si parte tutti insieme alle ore 10.30 dal Parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio per un percorso di 5 km che attraverserà il centro della Città. Si può partecipare anche con gli amici o con tutta la famiglia e portare anche il tuo fedele amico a quattro zampe.

Alla fine del percorso il “Villaggio del Fiore” accoglierà grandi e piccini, sportivi e non per continuare la giornata di festa e solidarietà all’interno dell’area ristoro, dove si potrà gustare un prelibato risotto e tante altre gustose proposte. Troverai anche un’area di intrattenimento e giochi per bambini.

