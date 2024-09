Piogge in arrivo: scatta l’allerta meteo per rischio temporali. Giù le temperature

Nuova allerta meteo da parte della Protezione civile di Regione Lombardia. L’anticiclone mediterraneo va indebolendosi con la discesa di un’area depressionaria dalle Isole Britanniche che farà affluire nei prossimi giorni correnti più umide e a tratti instabili. Una fase di tempo perturbato è attesa in particolare giovedì con probabili fenomeni temporaleschi e diminuzione delle temperature massime.

Da domani mercoledì 4 settembre alle 14, però, è prevista la prima allerta meteo gialla con soglia di attenzione per rischio temporali su Prealpi varesine e laghi.

Al mattino si annuncia tempo solo in parte soleggiato con nuvolosità a tratti estesa accompagnata da alcuni rovesci in transito e locali temporali, più probabili sui rilievi ma possibili anche in pianura specialmente sul Piemonte.

Temperature

Max: 26/30°C

Min: 18/22°C

Zero termico: verso 3800m

Giovedì 5 settembre cieli generalmente molto nuvolosi eccetto temporanee schiarite. Rovesci sparsi e fenomeni temporaleschi localmente anche intensi. Temperature massime in diminuzione.

Temperature

Max: 22/26°C

Min: 17/20°C

Zero termico: in calo a 3600m

Con la fine di agosto si chiude il trimestre estivo: il mese è risultato al secondo posto tra quelli più caldi

Il Centro geofisico fa un bilancio di questi mesi del 2024:

In particolare, l’estate è stata fresca e temporalesca fino alla metà di luglio e quindi la stagione nel suo insieme si posiziona solo al settimo posto tra quelle più calde.

Le giornate con massima oltre 30°C sono state 43, ben al di sopra della media 91-2020 di 26 gg ma inferiori al record di 59 gg del 2022.

La pioggia estiva è stata 449 mm (media 401 mm). Dall’inizio dell’anno meteorologico sono già caduti 1778 mm (più della media annuale 1540 mm) mentre normalmente alla fine di agosto il totale dovrebbe essere di 1075 mm, con un eccesso di 703 mm.

Nel dettaglio: