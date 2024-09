Rebus difesa per il Varese ma quattro weekend al “Franco Ossola” da sfruttare

Umore agrodolce in casa Città di Varese dopo la prima di campionato, il pareggio di Voghera che ha visto i biancorossi raggiunti nel recupero sul 2-2 (leggi qui). Da una parte la consapevolezza che, fino all’espulsione di Priola, la squadra ha fatto molto bene gestendo la gara nel migliore dei modi. Di negativo, oltre al risultato finale, l’infortunio di Molinari e la squalifica di Priola.

DIFESA DA SISTEMARE

Il difensore varesino ha rimediato uno stiramento muscolare alla coscia che rischia di tenerlo fuori dal campo per un paio di mesi. Gli accertamenti clinici in programma nelle prossime ore dovranno certificare il tipo di infortunio e i tempi di recupero. In vista del responso medico la società resta vigile anche sul mercato ma l’arrivo di un altro difensore non è certo. Priola invece sarà squalificato per una giornata dopo l’espulsione per la doppia ammonizione. Queste due assenze dovranno giocoforza spingere mister Floris ad adattare un elemento come terzo a destra in difesa. Tra gli indiziati capitan Vitofrancesco, Ferrieri e Daqoune, che si è già messo alla prova nel ruolo a gara in corso domenica.

ANTICIPO CON L’ALBENGA

Nelle prossime settimane sarà intenso il calendario per il Girone A di Serie D con due turni infrasettimanali (18 settembre e 2 ottobre). Mercoledì prossimo i biancorossi saranno a Genova contro il Ligorna e per avere un giorno in più di riposo è stata anticipata la gara casalinga contro l’Albenga. Si giocherà sabato 14 settembre alle ore 15.00. I bianconeri liguri arrivano dalla vittoria 3-1 contro la Sanremese all’esordio ma a Masnago mancherà il difensore Manes, anche lui squalificato dopo un’espulsione. Per il Varese, oltre ai già citati Molinari e Priola, sarà indisponibile anche Azizi, che ha ancora due giornate di stop da scontare. In porta dovrebbe tornare titolare Piras che si è ripreso dall’infortunio al volto.

QUATTRO WEEKEND IN CASA

Il calendario delle prossime settimane vedrà il Varese impegnato al “Franco Ossola” in quattro fine settimana consecutivi. Si apre, come anticipato, sabato 14 contro l’Albenga. Poi, dopo il turno infrasettimanale di Genova, ci saranno due casalinghe di fila contro Imperia (22 settembre) e Sanremese (29 settembre ma occhio a un altro possibile anticipo). Seguirà il secondo turno infrasettimanale a Broni contro la neopromossa Oltrepò e infine, domenica 6 ottobre, la sfida contro il Fossano.