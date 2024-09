Ripartenza del Piede d’Oro, a Cardana vincono Ponti e Bianchi

Luca Ponti dell’Atletica 3V e Ilaria Bianchi della Recastello Radici Group hanno vinto la 42a Camminata Alpina di Cardana di Besozzo, la prova che è servita come “ripartenza” per il circuito podistico del Piede d’Oro che aveva osservato una pausa estiva di due mesi prima del rush finale.

Al via della corsa organizzata in tandem dal Gruppo Alpini di Cardana e dalla Asd 7 Laghi Runners si sono presentati circa 250 atleti, 130 dei quali aderenti alle classifiche del circuito podistico più conosciuto della provincia di Varese. In un clima ideale per gareggiare – giornata soleggiata, fresca e senza il forte vento dei giorni precedenti, Ponti ha staccato tutti sugli 8,5 chilometri del tracciato chiudendo la prova con il tempo di 30’34”.

Alle spalle del portacolori della 3V si sono piazzati nell’ordine Carlo Simone Prima dell’Arsaghese in 31’54” e Fernando Coltro dei Runners Valbossa in 32’0″ a completare il podio. Arsaghese anche in quarta posizione grazie a Matteo Parnisari (32’50”) mentre la top 5 è stata completata da Fabio Rigamonnti dell’Atletica Verbano in 34’15”.

In campo femminile Bianchi ha dovuto sudare il successo chiudendo in 37’14”, divario di circa mezzo minuto rispetto a una brillante Paola Turriziani (Runner Varese, 37’54”). Pari merito alle loro spalle per Sofia Barbetta e Martina Menegotto, affiatato due di casa Runners Valbossa mentre a seguire si è piazzata Sabrina Gussoni dei Runners Varese.

L’appuntamento è stato caratterizzato, prima del via, dal commosso ricordo di Giuseppe Chiarello, soprannominato “Curre Curre Guagliò”, scomparso il mese scorso. In suo onore i concorrenti hanno osservato un minuto di silenzio prima dello start avvenuto all’oratorio di Cardana. Per l’occasione gli organizzatori hanno proposto un tracciato ampiamente rinnovato e – come prevedibile vista la geografia della sede di gara – ricco di saliscendi per un totale di 180 metri di dislivello con insidioso strappo finale.

Ripreso il calendario, ora il Piede d’Oro proporrà gare per le prossime tre domeniche a partire dal 22 settembre quando l’appuntamento è a Besnate con “Purple Run”. Una prova allestita dal Team Attiva Salute giunta alla 4a edizione ma che per la prima volta è compresa nel calendario del circuito podistico PDO.