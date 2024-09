Ripresa delle lezioni, la Liuc accoglie le matricole

Ci sono le associazioni studentesche e i gruppi di studenti impegnati in ambiti diversi dentro l’Università da incontrare; c’è il nuovo progetto Liuc Sport da scoprire e c’è il nome di Aldo Rossi da conoscere. Primo italiano ad aver vinto nel 1990 il premio più prestigioso al mondo per l’architettura (il Pritzker Prize), è lui l’autore della riconversione dell’area industriale dell’ex Cotonificio Cantoni nello spazio dove sorge ora l’Università.

Riprendono le lezioni e la casa LIUC si apre alle circa 800 matricole, accolte, nel corso di questa settimana, in linea con il significato del nuovissimo logo che valorizza la U di Liuc, simbolo di un’Università che non mette genericamente al centro gli studenti, ma ogni singolo studente: You… U! La centralità della persona si traduce in cura, qualità e attenzione nella didattica, nella ricerca, nei servizi e nell’opportunità di un rapporto diretto con i docenti.

Intanto è il Rettore Federico Visconti ad essere passato nelle aule per un saluto ai nuovi iscritti.

Tra le occasioni di incontro per le matricole magistrali, in settimana, anche un confronto anticonvenzionale con i direttori delle Scuole di Economia e Management e di Ingegneria Gestionale, Chiara Mauri e Tommaso Rossi, nel corso di un aperitivo in i – FAB, con la partecipazione di Alessio Agostinelli, laureato di successo LIUC, Partner in EY Strategy.