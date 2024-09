Rispetto per gli alberi, anche a Varese arriva l’iniziativa “TreeTag”

Aumentare la consapevolezza del valore degli alberi nelle nostre città. Il 19 settembre FitoConsult, insieme ad altri partner europei, organizza l’iniziativa TREETAG.

«Nelle nostre città e paesi, gli alberi urbani sono un elemento essenziale per la salute e il benessere di tutti i loro abitanti. Sebbene il loro valore estetico sia evidente, i servizi ecosistemici scientificamente documentati che ci forniscono sono molteplici e cruciali per la qualità della vita. Dal miglioramento della qualità dell’aria al miglioramento del benessere mentale, gli alberi urbani sono indispensabili nella creazione di città sostenibili, sane e vivibili – spiegano gli organizzatori -. Gli alberi urbani non sono solo un lusso ma una necessità economicamente vantaggiosa per una vita urbana sostenibile. I loro benefici includono effetti ambientali, psicologici, sociali ed economici, che li rendono risorse inestimabili per qualsiasi città. Investire nella arboricoltura urbana significa investire in un futuro urbano più sano, più felice e più resiliente. Per questo l’iniziativa TREETAG ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del loro valore!».

COS’E’ UN TREETAG?

TreeTag è un’etichetta in formato A3, stampata in materiale sostenibile, che riporta tutti i benefici dell’albero studiato in termini di anidride carbonica assorbita, ossigeno prodotto, … tutti i dati saranno elaborati con il software americano I-Tree. I TREETAG saranno apposti su alcuni alberi scelti per importanza, posizione o semplicemente per richiamare l’attenzione sui benefici che ci danno ogni giorno.

CHI PARTECIPERA’?

Hanno aderito alla campagna 12 paesi europei: Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Polonia, Svizzera, Spagna.

COSA SUCCEDERA’ IL 19 SETTEMBRE, TREETAG DAY?

Il 19 settembre in tutta Europa i TreeTag saranno affissi agli alberi prescelti per un effetto coordinato a sorpresa. La stampa, i cittadini e i social contribuiranno a diffondere l’iniziativa. In Italia hanno aderito città come Varese, Padova, Trieste, Novara, Merano e altre. Tutti i cittadini sono invitati a essere coinvolti nell’iniziativa, postando sui social media le foto degli alberi con

il Tree Tag utilizzando l’hashtag #EUTreeTAg.

A Varese l’appuntamento è per il 19 settembre alle 11 ai piedi del cedro del Libano di Villa Mirabello per apporre insieme il Treetag ad uno dei monumenti di Varese.