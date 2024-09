Sabato gli aerei, domenica i treni: weekend di scioperi nel trasporto pubblico

Weekend complicato per chi deve spostarsi con un doppio sciopero nel trasporto pubblico. Sabato con un’astensione dal lavoro nel trasporto aereo e domenica con uno per i treni.

Sciopero a Malpensa

Il 7 settembre si sommano le astensioni dal lavoro di diverse categorie di lavoratori che, insieme, potrebbero causare ritardi e cancellazioni. La Filt-Cgil ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore per tutto il personale di Wizz Air Malta Limited, dalle 13 alle 17. Anche ITA Airways sarà coinvolta nelle proteste, con i sindacati Fit-Cisl e Ugl-Ta che hanno proclamato la sospensione dei servizi a livello nazionale, sempre dalle 13 alle 17.

Inoltre nella stessa giornata sono previsti scioperi anche in diversi aeroporti italiani tra i quali anche Milano Malpensa e Linate: i lavoratori della Dussmann Service, responsabili delle pulizie, interromperanno i servizi dalle 12 alle 16. Inoltre, il personale di Airport Global Service e AGD Handling, addetti ai servizi di assistenza a terra, sospenderà le attività dalle 13 alle 17 presso il solo aeroporto di Malpensa.

Sciopero treni

Domenica invece i disagi sono previsti nel trasporto ferroviario con uno sciopero nazionale per rivendicare il diritto al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale (Ccnl) e dal bisogno urgente di migliorare le condizioni lavorative. Per quanto riguarda Trenord l’astensione dal lavoro sarà dalle ore 3 di domenica 8 settembre alle 2 di lunedì 9 settembre 2024. Le fasce di garanzia non saranno attive, poichè lo sciopero è in una giornata festiva.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.