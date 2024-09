Secondo appuntamento per i 130 anni della Filarmonica di Besozzo

Un nuovo concerto della Filarmonica di Besozzo per i 130 anni dalla Fondazione che si terrà domenica 22 settembre ore 16.00 nel Cortile del Palazzo Comunale.

Dopo il concerto di giugno con il noto trombettista Andrea Giuffredi, la banda guidata dal Maestro Francesco Iannelli si esibirà aprendo il concerto con la nota marcia di Julius Fučík, Florentiner March, proseguendo con una sinfonia giovanile di Giuseppe Verdi, Alzira e musica originale per fiati composta da Frank Erickson, Overture Jubiloso.

Dario Bortolato — compositore di casa, vincitore di diversi premi internazionali e valente percussionista — su commissione della filarmonica ha preparato una suite della colonna sonora dal film Rocky con ben sei movimenti, Sylvester Stallone non è riuscito ad essere presente per l’evento di giugno ma sono arrivati 2 guantoni utilizzati durante le riprese di Rocky (1976).

Si prosegue con nuovo arrangiamento sulle musiche di Frank Sinatra e la nota tema di “Un amore così grande” che sarà eseguito dal Maestro Marco Taranto. Il concerto si conclude con la nota colonna sonora di Nino Rota, 8 ½ (La passerella d’addio) dal film di Federico Fellini.

La direzione è affidata al Maestro Francesco Iannelli, reduce da un grande successo a Palazzo Reale (Napoli), continua a far parlare di sé per il suo modus operandi, dal podio estrae e indica grande musicalità ai musicisti della filarmonica.

Un programma da fine estate, da gustare all’aperto che con conclude la rassegna “Besozzo in aria di musica” organizzata dal Comune di Besozzo.

Inoltre sono aperte le iscrizioni per la scuola di musica (“Girostrumenti”, un modo simpatico per la scelta degli strumenti musicali per i nuovi allievi della Filarmonica di Besozzo).

Ingresso libero.