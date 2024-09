“Serve un presidio della Polizia ferroviaria in stazione a Saronno”, una petizione online per fare pressione sul ministero

Una raccolta di firme online sulla nota piattaforma Change.org per avere un presidio fisso della Polizia Ferroviaria in stazione a Saronno. L’iniziativa è del consigliere comunale capogruppo di Lista Airoldi – Saronno Civica Andrea Picozzi, che ieri ha aperto la raccolta firme e ora invita tutti i cittadini non solo a firmare ma anche a condividere questa iniziativa.

«La sicurezza dei viaggiatori, degli studenti e di tutti i saronnesi è una priorità che non può essere ignorata – scrive Picozzi presentando la petizione – La stazione di Saronno, terza stazione ferroviaria più trafficata della rete di FerrovieNord, è un nodo cruciale per il collegamento tra le province di Varese, Milano, Como, Monza e Brianza e Novara, oltre a fornire un collegamento diretto con l’aeroporto internazionale di Malpensa. Con oltre 600 treni e una media di 30.000 passeggeri al giorno, la nostra stazione è purtroppo diventata un punto di attrazione per attività criminali, causando preoccupazione e allarme tra i cittadini».

«Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha più volte segnalato questi episodi di criminalità e degrado alle autorità competenti, facendosi portatore delle preoccupazioni e del disagio dei suoi cittadini – ricorda il consigliere – In occasione di incontri istituzionali con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco ha sottolineato l’urgenza di istituire un presidio fisso della Polizia ferroviaria in stazione. Nonostante gli sforzi di Airoldi e del Prefetto Rosario Pasquariello, che ha convocato il Comitato anche in città per discutere della sicurezza urbana, è necessario un intervento, una decisione ed un sostegno immediato da parte del ministero degli Interni per garantire la sicurezza dei viaggiatori e della comunità. Chiediamo quindi al ministro di ascoltare le nostre preoccupazioni e di istituire un presidio fisso della PolFer alla stazione di Saronno. Presidio che non solo aumenterebbe la sicurezza dei viaggiatori ma contribuirebbe anche a ridurre gli episodi di criminalità e degrado nella zona».

Secondo Picozzi e le quasi 800 persone che hanno già firmato rendendo più sicura la stazione, si migliorerebbe tutta la situazione della sicurezza a Saronno: «La presenza fissa della Polizia ferroviaria disincentiverebbe l’arrivo e la permanenza di piccoli e grandi criminali in stazione ed in città – conclude il promotore dell’iniziativa – Lo spaccio di droga e i furti che avvengono quotidianamente in zona stazione, verrebbero azzerati. Migliorare quell’area limitata di città, migliorerebbe tutto il territorio di Saronno».

Chi volesse sostenere l’iniziativa può firmare e condividere la petizione a questo link