Sesto Calende celebra l’impresa del Siai S.16: nel 1925 il volo che rese la città famosa in tutta il mondo

Con l’approvazione votata all’unanimità dal consiglio comunale, Sesto Calende si impegna a celebrare il centenario dell’impresa di Francesco De Pinedo, uno dei più grandi aviatori della storia italiana che nel 1925 a bordo Siai S.16 partì dall’Idroscalo Sant’Anna e attraversò in volo altri due continenti, l’Oceania (in Australia) e l‘Asia (la capitale nipponica Tokyo), per poi fare ritorno a Roma il 7 novembre.

La mozione è stata presentata da Marco Limbiati nella seduta dello scorso 9 settembre. Il consigliere di minoranza in quota Fratelli d’Italia ha voluto chiedere alla giunta di «adottare tutte le azioni necessarie per dare seguito alla mozione», trovando un riscontro favorevole in tutti i presenti in sala consiliare, e in particolare da parte dell’assessore alla cultura Loredana D’Agaro e dell’assessore alla comunicazione e alle politiche giovanili Michele Ponti.

Quest’ultimo, durante la discussione prima del voto, ha suggerito l’idea di coinvolgere le scuole o realizzare un podcast per fare ricordare «con formule attuali» il volo da oltre 370 ore fatto da De Pinedo – che, per omaggiare la sua Napoli, ribattezzò in maniera “benaugurante” il modello del suo idrovolante Gennariello.

Questa la mozione proposta in consiglio da Limbiati: