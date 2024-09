Soccorritori e cittadini di Bisuschio mobilitati per una donna scomparsa, poi trovata senza vita nel laghetto Cicogna

Squadre di soccorso, amministratori, volontari e cittadini mobilitati da questa mattina a Bisuschio, dove attorno alle 6 è scattato l’allarme per una donna di 68 anni scomparsa dalla sua abitazione.

Purtroppo nel pomeriggio la signora è stata trovata senza vita nelle acque del laghetto Cicogna (nella foto), al confine tra Bisuschio e Arcisate. Le autorità propendono per un gesto volontario, anche alla luce della condizione di fragilità in cui si trovava la donna.

Sul posto sono intervenuti il distaccamento di Bisuschio del Nucleo Mobile di Pronto Intervento, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, sotto il coordinamento dell’unità di crisi locale dei Vigili del Fuoco. L’operazione è supportata dalla Provincia di Varese, che ha mobilitato le squadre di volontari della Protezione civile per estendere le ricerche. L’unità di crisi ha stabilito il proprio quartier generale presso il mobilificio Zilio, dove si sono organizzate le varie fasi dell’intervento.

Nel pomeriggio il triste esito, quando una squadra in elicottero ha notato il corpo senza vita della donna al centro del laghetto.

Sul posto, fin dal primo mattino il sindaco di Bisuschio Michele Ruggiero che insieme al vicesindaco ha seguito tutto lo svolgersi delle operazioni, partecipando anche attivamente.

«Purtroppo l’esito è stato tragico – dice il sindaco – Esprimo a nome dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza la nostra vicinanza ai familiari della signora. C’è da registrare però un dato importante emerso da questa giornata, non solo i soccorritori e i volontari della Protezione civile hanno messo in campo tutte le forze, ma anche molti cittadini si sono mobilitati non solo sui social ma in tanti anche fisicamente andando per il paese a cercare la signora. Purtroppo, per me c’è anche un ulteriore motivo di rammarico: nella mattinata insieme al vicesindaco sono passato proprio nei pressi del punto in cui la donna è stata trovata senza vita, ma probabilmente si era nascosta nei cespugli dove poi sono state trovate le sue scarpe e non abbiamo visto niente».