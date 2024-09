Sos Malnate presenta i nuovi corsi per diventare volontari

Sos Malnate invita a partecipare all’ultima serata di presentazione dei nuovi corsi per aspiranti volontari, che si terrà giovedì 26 settembre 2024 alle ore 20.45 presso la nuova sede di via Redipuglia 12 a Malnate. Durante l’incontro verranno illustrati i percorsi formativi per entrare a far parte della nostra organizzazione e contribuire alle attività di soccorso e assistenza sul territorio.

La serata rappresenta un’occasione importante per conoscere più da vicino il mondo del volontariato, comprendere l’impegno richiesto e scoprire come fare la differenza nella vita degli altri, oltre che nella propria. I corsi che verranno presentati riguardano:

Soccorso in emergenza-urgenza

Trasporto non urgente con ambulanze e auto

Servizio di centralino

SOS Junior (per giovani a partire dai 15 anni)

Sos Malnate ha un forte bisogno di nuove risorse per poter proseguire con la propria missione di aiuto e assistenza alla comunità. Il volontariato rappresenta una straordinaria opportunità di crescita personale e sociale, e questa serata è dedicata a chi desidera fare un passo concreto verso il prossimo.

L’evento si terrà presso la nostra nuova sede, con parcheggio interno a disposizione. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite il link: https://tinyurl.com/corsiVolontari.

Per ulteriori informazioni, contattare SOS Malnate a info@sosmalnate.it o consultare il sito www.sosmalnate.it