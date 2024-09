Sostenibilità della navigazione sui laghi insubrici: convegno al Lac di Lugano

Il prossimo 18 settembre, al LAC di Lugano, si terrà la prima edizione del “Convegno sulla navigazione nei laghi transfrontalieri ticinesi – sostenibilità, innovazione, trasporto pubblico e turistico”. L’evento, patrocinato dall’Ambasciata d’Italia a Berna e organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera insieme alla Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL), rappresenta un’occasione unica per discutere la sostenibilità della navigazione sui laghi insubrici.

Il focus sarà sulla creazione di sinergie transfrontaliere attraverso l’integrazione della navigazione lacuale nella rete di mobilità esistente, per migliorare il trasporto pubblico e potenziare l’offerta turistica, contribuendo a modernizzare e rendere sostenibile la navigazione, a vantaggio di turisti e residenti e a creare nuovi posti di lavoro.

Il Convegno si avvale dei patrocini del Cantone Ticino, delle città di Lugano, Locarno, dei comuni di Muralto e Ascona, della SUPSI, dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla e di Lake Como e può contare sul sostegno di molti altri enti ed aziende. Confermata anche la partecipazione di Gestione Governativa Navigazione Laghi e di Regione Lombardia con i suoi massimi rappresentanti.

L’obiettivo del Convegno è di coinvolgere, in un contesto transfrontaliero, il mondo economico, istituzionale, imprenditoriale ma anche i cittadini sulla navigazione nei laghi ticinesi, illustrando i progetti attuali e quelli futuri.

Il convegno sarà un momento cruciale per valutare i progressi raggiunti e delineare le prospettive della navigazione sui laghi transfrontalieri, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione di un trasporto più sostenibile. Un aspetto centrale della discussione sarà l’integrazione delle vie di trasporto lacuali nella rete di mobilità esistente, non solo per migliorare l’offerta turistica, ma anche per modernizzare e rendere più sostenibile il trasporto pubblico.

L’evento, aperto al pubblico previa registrazione, si inserisce in un quadro di cooperazione tra Italia e Svizzera, rafforzato dal recente Nuovo Accordo Quadro di Cooperazione, firmato l’11 dicembre 2023, che estende le collaborazioni tecniche e commerciali tra Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL) e Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL). Questo accordo, che sarà in vigore fino al 2046, mira non solo a migliorare il servizio di trasporto per cittadini e turisti, ma anche a facilitare lo scambio di competenze sulla transizione energetica. L’obiettivo finale è una navigazione intermodale e sostenibile, che diventi un elemento chiave per alleviare il traffico stradale e promuovere lo sviluppo economico dei territori coinvolti.

Questo convegno rappresenta un primo passo significativo verso un cambio di rotta per la navigazione sui laghi transfrontalieri. Al centro delle progettualità ci sono sostenibilità, innovazione e il potenziamento del trasporto pubblico e turistico. L’incontro del 18 settembre sarà l’occasione per gettare le basi di un futuro in cui la navigazione non solo ridurrà l’impatto ambientale, ma diventerà anche una risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale dei territori coinvolti.

Riportiamo il link alla pagina di registrazione:

https://ccis.ch/stec_event/il-convegno-sulla-navigazione-nei-laghi-transfrontalieri-ticinesi-sostenibilita-innovazione-trasporto-pubblico-e-turistico/