Sottopassi ancora allagati a Busto Arsizio. Perchè qualcuno ci finisce sempre dentro?

Due cose non mancano mai a Busto Arsizio quando piove un po’ forte: i sottopassi di via XX Settembre e via Torquato Tasso che si allagano e le macchine che ci finiscono dentro.

È successo anche stamattina in seguito alle abbondanti piogge che si sono riversate sulla città. I due sottopassi sono finiti sott’acqua e qualche automobilista distratto ci ha lasciato dentro l’auto, come sempre senza conseguenze fisiche.

Sotto i ponti ferroviari di Busto, negli anni, si è visto un po’ di tutto: in passato ci è finito un’autobus i cui passeggeri sono stati salvati col gommone dai Vigili del Fuoco e una nonna con la nipotina, portata in spalle con l’acqua che arrivava al petto della povera signora.

Quello che invece manca ancora è un sistema per il drenaggio dell’acqua piovana che funzioni (il Comune si è attivato da tempo con Alfa per risolvere il problema ma delle tempistiche dell’intervento non si è mai saputo nulla, ndr) o, almeno, un sistema che blocchi il flusso delle auto quando l’acqua inizia a salire.

