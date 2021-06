Nubifragio su Busto Arsizio, sottopasso allagato ai 5 Ponti

Un violento nubifragio si sta abbattendo sulla zona sud della provincia di Varese oggi pomeriggio (martedì) e, in particolare, su Busto Arsizio dove si segnalano disagi. Particolari problemi si segnalano nel quartiere di Beata Giuliana con diverse strade e rotatorie allagate. In via Torquato Tasso si segnala un autobus bloccato dall’acqua fino ai finestrini.

Galleria fotografica Nubifragio a Busto Arsizio 4 di 9

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in un sottopasso dei 5 Ponti, lungo la ss 33 del Sempione (immagine di repertorio). Un’auto con due persone a bordo è rimasta bloccata a causa di un allagamento. Altri problemi di infiltrazione d’acqua si sono registrati in un garage privato di via Macchiavelli.