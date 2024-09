Spray al peperoncino all’Esselunga di Solaro. Evacuati clienti e personale, cinque intossicati

Pomeriggio movimentato quello di oggi, mercoledì, all’interno dell’Esselunga di Solaro. I Vigili del Fuoco di Milano sono intervenuti per evacuare il supermercato dove alcuni clienti lamentavano forte bruciore alla gola e agli occhi.

Da quanto emerso sembra che qualcuno abbia adoperato dello spray al peperoncino che, una volta finito nell’aria, ha creato non pochi problemi tra i clienti del supermercato. Per questo è stato deciso di far uscire tutte le persone presenti.

Sul posto sono arrivate alcune ambulanze per assistere le persone intossicate. Cinque hanno accusato problemi respiratori non gravi. Sul posto anche i carabinieri di Rho.