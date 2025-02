“Leoni si nasce”: a Saronno una serata a teatro per ricordare Martina Luoni e aiutare la ricerca

Sabato 8 febbraio alle 20,30 al Teatro Giuditta Pasta l’evento benefico “Leoni si nasce”, organizzato in memoria di Martina Luoni, la giovane donna di Solaro morta nel settembre 2021 per un tumore a soli 27 anni. Il ricavato della serata sarà destinato a due importanti progetti

Sabato 8 febbraio il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ospita l’evento benefico “Leoni si nasce”, organizzato in memoria di Martina Luoni, la giovane donna di Solaro morta nel settembre 2021 per un tumore, a soli 27 anni.

La serata prenderà il via alle 20.30 e sarà ricca di esibizioni artistiche, unite dal desiderio di celebrare la vita e i valori che Martina ha trasmesso. Tra i partecipanti spiccano volti noti e realtà artistiche come Ale Bellotto, Marilena Anzini & Ciwicè, Fabrizio Vendramin, Nicholas Sanvito, Sporting Club Solaro, Real Family, Dea Dance Team, Cristina Valenti, la compagnia Elementi Scenici, Lorenzo Pagani e Alice Lorenzi.

La serata, organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno e del Comune di Solaro, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi da destinare a due importanti cause. Parte delle donazioni andrà a sostenere l’ambulatorio di Psico-oncologia dell’Ospedale Sacco di Milano, per offrire supporto psicologico ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Un’altra parte sarà devoluta all’associazione La Prima Goccia onlus, che si occupa della costruzione di un ambulatorio medico in Madagascar per garantire cure essenziali alla popolazione locale. Infine, il ricavato contribuirà alle attività dell’associazione I Colori dell’Anima, fondata dai genitori della ragazza e dedicata ai progetti di Martina.

Il costo del biglietto è di 12 euro e i tagliandi sono disponibili presso lo Sporting Club di via Varese 190/C a Solaro. Per informazioni è possibile contattare il numero 340-5782171.

QUI la locandina con il programma e tutti gli ospiti